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        Haberler Magazin Cenk Eren yüzüne estetik yaptırdı: Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz? - Magazin haberleri

        Cenk Eren yüzüne estetik yaptırdı: Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?

        Cenk Eren, yüzüne estetik yaptırdığını açıkladı. Eren, yüzünün son halini; "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 10:15 Güncelleme: 17.03.2024 - 10:16
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        Birçok ünlü isim gibi estetik modasına son olarak Cenk Eren dâhil oldu. Bir süredir sosyal medyadan herhangi bir paylaşımda bulunmayan Eren'in bu sessizliğinin altından estetik operasyon çıktı.

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        YÜZÜNÜ GERDİRDİ

        Cenk Eren, 9 gün önce estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. 58 yaşındaki şarkıcı, yüzünü gerdirmek için bıçak altına yattı.

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        Yüzünün son halini de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Cenk Eren, fotoğrafına "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram, İHA

        #Cenk Eren
        #Estetik
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