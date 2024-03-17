Cenk Eren yüzüne estetik yaptırdı: Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?
Cenk Eren, yüzüne estetik yaptırdığını açıkladı. Eren, yüzünün son halini; "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" notuyla yayımladı
Birçok ünlü isim gibi estetik modasına son olarak Cenk Eren dâhil oldu. Bir süredir sosyal medyadan herhangi bir paylaşımda bulunmayan Eren'in bu sessizliğinin altından estetik operasyon çıktı.
YÜZÜNÜ GERDİRDİ
Cenk Eren, 9 gün önce estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. 58 yaşındaki şarkıcı, yüzünü gerdirmek için bıçak altına yattı.
Yüzünün son halini de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Cenk Eren, fotoğrafına "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram, İHA