Cenk Eren
Fiskos
Haberler > Fiskos > Cenk Eren’e hırsızlık şoku! Cenk Eren kimdir? - Magazin haberleri

Cenk Eren’e hırsızlık şoku!

Etiler’de ünlü şarkıcı Cenk Eren’in evinin önünde park halindeki lüks otomobilinin kelebek camını kıran kimliği belirsiz hırsızlar, içerisindeki çantayı çalarak kayıplara karıştı. Şarkıcı Eren, otomobili ve yaşadığı şoku cep telefonuyla kaydetti

11.10.2018 - 12:11 | Güncelleme: İHA

İHA'nın haberine göre, olay, önceki gün Beşiktaş'ta meydana geldi. İddiaya göre, ünlü şarkıcı Cenk Eren’in evinin önüne gelen kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, park halindeki lüks aracını gözlerine kestirdi. İçerisinde bir çanta gören hırsız, aracın kelebek camını kırarak kapıyı açtı. Çantayı alan hırsız, alarmın çalması sonucu kaçarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde evinden çıkan Eren, aracına geldiğinde şoke oldu. Otomobilin camının kırıldığını ve içerisindeki çantanın çalındığını gören ünlü şarkıcı, durumu polis ekiplerine bildirdi.



"ARACIMIN CAMINI PATLATIP İÇİNDEN ÇANTAYI ALDILAR"

Otomobilinin kırılan camını ve aracın halini kaydeden Cenk Eren, yaşadığı şoku, “Etiler'de aracımın camını patlatıp içinden çantayı çaldılar. Gündüz vakti, biraz önce olmuş. Harika” ile anlattı. Çantada ise kayda değer bir şey bulunmadığı, sadece evrakların olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri araca zarar vererek çantayı çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER