Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi mağlubiyetini değerlendirdi: Kendini Roma'da sanıyor!

"MOU ESKİ GÜNLERİNE DÖNMELİ"

İBRAHİM YILDIZ: Dünya çapında bir teknik adam Mourinho bir derbi karşılaşmasından daha yenik ayrılırken ister istemez bazı sorular da gündeme geldi. Mourinho, Fenerbahçe’nin başına geldiğinden bu yana kontrollü oyunu tercih etti. Daha çok savunma güvenliğini öne çıkardı. Uzun topları tercih etti. Topla az oynamayı düşündü. Rakip analizleri bir yana kendi oyununda ısrar etti. Bir başka düşüncesi ise ideal bir 11 hiçbir zaman olmadı. Mourinho çapında bir teknik adamdan daha güçlü taktik beklemek hakkımız değil mi? Oyuncu seçimi, hamleler, sistem… Bu nedenle, Mourinho eski günlerine dönmeli diyoruz. Daha agresif bir oyun oynatmalı. [Habertürk]