Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir? Neler biliyoruz?

İslamcı Heyet Tahrir el-Şam'ın başını çektiği muhalif silahlı gruplardan oluşan koalisyon, uzun süredir dondurucuda duran Suriye iç savaşı manzarasını aniden değiştirdi. Sadece 12 gün içinde Suriye'yi 53 yıldır yöneten Esad hanedanlığı devrildi. Artık ülkenin büyük bir bölümünün kontrolü muhalif silahlı gruplarda ve terör örgütü PKK/PYD'de.

Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi Haberi Görüntüle

13 yıl süren bu iç savaş, Arap Baharı sırasında başladı ve yerel muhalif gruplar, radikal gruplar ve ABD, Türkiye, İsrail, İran ve Rusya gibi uluslararası güçlerin dahil olduğu kanlı, çok yönlü bir çatışmaya dönüştü. Bugüne kadar 500 binden fazla Suriyeli öldü ve milyonlarca kişi de evlerini terk etti. Başta Türkiye olmak üzere tüm Avrupa bir göç kriziyle mücadele etmek zorunda kaldı.

REKLAM Bugün ise HTŞ ve diğer muhalif unsurlar Şam'da. Esad'ın nerede olduğu bilinmiyor. Esad yönetiminin başbakanı Celali, kansız bir şekilde yönetimi muhaliflere devretme hazırlıkları içinde. Bu kansız devredişe HTŞ'nin yaklaşımı da ılımlı. HTŞ kimdir? Bu örgütle ilgili neler biliyoruz? HTŞ'nin kurucusu Ebu Muhammed el-Jolani bir zamanlar Irak'ta ABD güçlerine karşı yürütülen isyana katıldı ve daha sonra dünyanın en ünlü terör örgütlerinden DEAŞ'ın bir üyesi oldu. ABD'nin Jolani'nin başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödül hala aktif.

Daha önce El Nusra Cephesi olarak faaliyet gösteren HTŞ daha sonra Usame Bin Ladin'in ölmeden önce lideri olduğu El Kaide'ye bağlılığını ilan etti. 2016'da ise bu bağları kopardı ve Hay'at Tahrir al-Sham olarak yeniden isimleşti. Sünni bir yapılanma olan HTŞ şu anda Suriye'deki en güçlü silahlı grup ve başkent Şam dahil, ülkenin büyük bir bölümünü kontrol ediyor.

HTŞ, ABD ve Türkiye tarafından terörist grup olarak tanımlanıyor. Batılı ülkelerin ve Rusya'nın da resmi yaklaşımı aynı. DEAŞ'a göre ılımlı bir İslami devlet yapılanması Ancak örgütün, Türkiye, İran ve Rusya'nın İdlib bölgesi için 2020'de uzlaştığı ateşkesin ardından İdlib içinde tam kontrol sağlayabilmek için DEAŞ gruplarıyla çatıştığı biliniyor. 2025'e girerken, Jolani'nin yaklaşımı CNN International'a verdiği mülakatta görülüyor.