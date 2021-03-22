Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dünyanın en iyi haltercilerinden biri olan Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 2019 yılında vizyona girmiş ve başarılı bir gişe elde etmişti.
CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI KİMLER?
Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu
Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu
Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu
Gürkan Uygun - Enver Türkileri
İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç
Uğur Güneş - Cemal Tunalı
Renan Bilek - Remzi
Barış Kıralioğlu - Turgut Özal
Bülent Alkış - Atalay Göktuna
Levent Ülgen - Can Pulak
Berat Yenilmez - Selim Egeli
CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU NEDİR?
Film, Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatmaktadır. Bu hayat hikayesinde Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı altında 1984 sonunda uygulamaya konan, Bulgaristan Türklerinin isimlerinin devlet zoruyla Bulgar isimleriyle değiştirildiği ve resmi makamlarca "Diriliş Süreci" adı verilen Bulgarlaştırma kampanyasının sonuçları ve bu durumu dünyaya duyurmak için Naim'in Bulgaristan'ı terk etme girişimleri geniş yer tutmaktadır.
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