Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; vizyondaki ikinci hafta sonunu gişede birinci olarak tamamlayan Naim filmi oyuncuları önceki akşam Ataşehir'de izleyicilerle buluştu.
Yönetmen Özer Feyzioğlu ile birlikte Renan Bilek, Bülent Alkış ve Naim Süleymanoğlu’nun çocukluğunu oynayan Batuhan Davutoğlu’na ilgi büyüktü. Filmi seyirciyle beraber izleyen ekip, film sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Naim Süleymanoğlu'nu oynayan başrol oyuncu Hayat Van Eck ise annesinin rahatsızlanması sonucu sinemaseverlerle filmi izleyemedi.
Genç ve yetenekli oyuncu Hayat Van Eck’in Naim Süleymanoğlu’nu oynadığı “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”nda, babası Süleyman Süleymanoğlu’nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu’nu Selen Öztürk canlandırıyor.
Filmde ayrıca Gürkan Uygun, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Uğur Güneş ile İsmail Hacıoğlu rol alıyor.
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