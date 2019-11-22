Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filmin galası önceki akşam Maslak'ta gerçekleştirildi.

"TÜRK HALKINA HAYIRLI OLSUN"

Sanat ve spor dünyasından birçok ismin katıldığı galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, emeği geçen tüm film ekibine teşekkür ederek, "Yüreklerini, gönüllerini ortaya koyarak, rollerinin küçüklüğünü, büyüklüğüne bakmadan herkes bu yapıtın içerisinde oldu ve ebediyen yok olmayacak bir film oldu. Bu film hayatımın en anlamlı ve en büyük filmidir. Türk halkına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Filmin yönetmen koltuğuna oturan Özer Feyzioğlu da çekimlerin 4 buçuk ay gibi rekor bir süreçte geçtiğini söyledi.

"ÇOK HEYECAN VERİCİYDİ"

Feyzioğlu, "Her gün setteydik. Türkiye'de çekildi. Bulgaristan'ı hallaç pamuğu gibi attık. Sofya, Mestanlı'da çekimler yaptık. Özellikle Bulgaristan'daki dönemsel mekanlar gerçek mekanlardır. Naim Süleymanoğlu'nun kendi mahallesinde çekimler yaptık. Sofya'da yaptığımız çekimlerde Todor Jivkov'un gerçek odasını kullandık. Siyasi kararların alındığı meclis odası da aynı meclis odasıdır. Gerçek mekanlarda, gerçek insanlarla böyle bir film çekmek çok heyecan vericiydi" şeklinde konuştu.

Filmin başrol oyuncusu Hayat Van Eck da Naim Süleymanoğlu'nu canlandırmaktan dolayı çok gururlu olduğunu dile getirdi.

"UMARIM RAHMETLİYE LAYIK BİR ESER ORTAYA ÇIKARABİLMİŞİZDİR"

Eck, "Bu gurur büyük bir sorumluluktu ve bu sorumluluğun üstesinden gelmek yorucuydu. Elimizden geleni yaptık. Umarım rahmetliye layık bir eser ortaya çıkarabilmişizdir" diye konuştu.

Usta haltercinin babası Süleyman Süleymanoğlu'nu oynayan Yetkin Dikinciler ise, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı yapımın müthiş bir motivasyon filmi olduğu söyledi.

"ÇOK KIYMETLİ BİR DUYGU"

Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Süleymanoğlu'nu canlandıran oyuncu Selen Öztürk ise şunları söyledi:

Bu film çok büyük bir emek ve fedakarlığın hikayesidir. Birazcık da içinde bulunup, Süleymanoğlu'nu anlatabildiysek ve bu özel insanları canlandırabilme sorumluluğunu iyi bir şekilde yerine getirebildiysek ne mutlu bize. Bütün ekip arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Umarım vicdanlara seslenen, herkesin insanlık üzerine düşüneceği, sorular soracağı ve kendi içinde cevaplar bulacağı bir film yapmış olmuşuzdur. Bu dünyada gerçekten hem insanlık adına, hem spor adına muhteşem tarih yazan bir adam geldi ve geçti. Onu burada yad ediyor olmak gerçekten çok kıymetli bir duygu.

Naim Süleymanoğlu'nun halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi oynayan usta oyuncu Gürkan Uygun ise çekimler sırasında zorlu bir süreç geçirdiklerini aktardı.

"STANDART FİLMLERDE YAŞADIĞIMIZ BİR SÜREÇ YAŞAMADIK"

Uygun, "Standart filmlerde yaşadığımız bir süreç yaşamadık. Her oynadığınızın kabul gördüğü bir set olmadı. O açıdan bir oyuncu olarak hepimiz adına bu durum çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.

Galaya gelen konuklar arasında 3 kez olimpiyat, 5 kez dünya, 10 kez de Avrupa şampiyonluğu elde eden ünlü halterci Halil Mutlu da vardı.

"O BİZİM İDOLÜMÜZDÜ"

Mutlu, "Şu anda çok duygulu ve heyecanlıyım. Naim ağabey bizim için her zaman kıymetli ve değerliydi. Bugün bu noktaya geldiysek, onu örnek alarak geldik. Naim ağabeyin hayatının böyle bir projeyle film olması bizler için gurur verici. Her zaman söylüyorum; o bizim idolümüzdü. Spora başladığımda benim ağabeyimdi. Belli bir süre arkadaş olduk. Arkadaşlıktan ziyade kardeşliğe kadar gittik. Çok özel biriydi. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

Oyuncu ekibinin yanı sıra galaya aralarında Naim Süleymanoğlu'nu anlatan ve unutulmaz sporcunun adını taşıyan özel bir şarkı hazırlayan Eypio, Keremcem, Ali Poyrazoğlu, Volkan Demirel ve Alp Navruz’un bulunduğu birçok isim konuk oldu.

Galada ayrıca Naim Süleymanoğlu'nun kazandığı başarıları kronolojik olarak anlatan panoların yanı sıra usta haltercinin madalyaları ve giydiği spor kıyafetleri de sergilendi.