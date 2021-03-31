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HaberlerTeknolojiİnternet'Cep'te abonelerin tercihi 4,5G oldu
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4,5G'ye uyumlu cihaz sayısı 58.3 milyonu geçti

Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 82 milyon 128 bin 104 mobil abonesinden 75 milyon 860 bin 370'i 4,5G'yi kullanmayı tercih etti. 1 Nisan 2016'da başlayan 4,5G hizmeti için 2020 yılında "aktif 4,5G abone sayısı" cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun olan abone sayısı 53 milyon 786 bin 445 iken 4,5G uyumlu cihaz sayısı 58 milyon 341 bin 946 olarak belirlendi.

'Cep'te abonelerin tercihi 4,5G oldu

Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye'de yüzde 98,2 yaygınlık oranına karşılık gelen makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 82 milyon 128 bin 104 mobil abonesinden yüzde 93'ü 4,5G abonesi oldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Pazar Verileri Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmeti 2016 Mart sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı ancak 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşandı. Geçen yılın sonunda 3G abone sayısı 4 milyon 330 bin 89'a gerilerken, 4,5G abone sayısı 75 milyon 860 bin 370 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede, 98,2 yaygınlık oranına karşılık gelen makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 82 milyon 128 bin 104 mobil abonenin bulunduğu göz önüne alındığında, 4,5G'yi kullananların oranı yüzde 93'ü buldu. Söz konusu dönemde M2M abone sayısı ise 6,4 milyona yaklaştı.

4,5G'YE UYUMLU CİHAZ SAYISI 58.3 MİLYONU GEÇTİ

1 Nisan 2016'da başlayan 4,5G hizmeti için 2020 yılında "aktif 4,5G abone sayısı" cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun olan abone sayısı 53 milyon 786 bin 445 iken 4,5G uyumlu cihaz sayısı 58 milyon 341 bin 946 olarak belirlendi.

3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 65 milyon 629 bin 737, sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmetinden faydalanan abone sayısı da 42 milyon 613 bin 215 oldu.

Geçen yılın 4'üncü çeyreğinde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 1 milyon 911 bin 720 terabayt, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı da 1 milyon 824 bin 46 terabayt olarak tespit edildi.

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