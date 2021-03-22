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HaberlerMüzikCeren Gündoğdu ve Özgür Çevik'ten Sezen Aksu yorumu - Magazin haberleri
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Ceren Gündoğdu ve Özgür Çevik'ten Sezen Aksu yorumu

Kendine özgü tarzı ve duru sesiyle adından sıklıkla bahsedilen Ceren Gündoğdu ve ünlü oyuncu Özgür Çevik, Sezen Aksu'dan "Tutsak" adlı şarkıyı yeniden yorumladı. "Tutsak" isimli yeni single 19 Mart Cuma günü müzikseverlerle buluştu

Ceren Gündoğdu ve Özgür Çevik'ten Sezen Aksu yorumu - Magazin haberleri
Ceren ve Özgür'den Sezen Aksu yorumu
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HABERTURK.COM

Şarkının prodüktörlüğünü "Arel Koray Nalbant"ın üstlendiği "Tutsak", elektronik bir modern düzenleme ile dinleyenlerin karşısına çıkıyor. Daha önce Broadway'in en uzun soluklu 15 eserinden biri olan "Damdaki Kemancı" müzikalinde partner olarak izlediğimiz ikili, bu şarkıda da aralarındaki uyumu son derece hissettiriyor.

Ceren Gündoğdu ve Özgür Çevik'in oyunculuklarıyla göz doldurduğu şarkının video klibi ise Onur Cabi ve Kenan Kara yönetmenliğinde çekildi. "Tutsak" isimli yeni single'ı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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