Ceren ve Özgür'den Sezen Aksu yorumu

Şarkının prodüktörlüğünü "Arel Koray Nalbant"ın üstlendiği "Tutsak", elektronik bir modern düzenleme ile dinleyenlerin karşısına çıkıyor. Daha önce Broadway'in en uzun soluklu 15 eserinden biri olan "Damdaki Kemancı" müzikalinde partner olarak izlediğimiz ikili, bu şarkıda da aralarındaki uyumu son derece hissettiriyor.
Ceren Gündoğdu ve Özgür Çevik'in oyunculuklarıyla göz doldurduğu şarkının video klibi ise Onur Cabi ve Kenan Kara yönetmenliğinde çekildi. "Tutsak" isimli yeni single'ı tüm dijital platformlarda yerini aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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