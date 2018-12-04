Ceren Hindistan'a masaj salonu şoku!

04.12.2018 - 09:12 | Güncelleme:

Ceren Hindistan, İzmir’deki bazı masaj salonu kartvizitlerinde fotoğraflarının izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Hindistan, fotoğraflarının olduğu kartvizitleri delil olarak savcılığa sundu

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    Ceren Hindistan, İzmir’deki bazı masaj salonu kartvizitlerinde fotoğraflarının izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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    Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, avukatı, savcılığa sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi:

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    “Kartvizitlerden birinde bikinili, bir diğerinde yüzünün belirgin olduğu fotoğrafı kullanılmış. Şüpheliler hakkında dolandırıcılık, hakaret, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından iddianame hazırlanmasını istiyoruz.”

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    Ceren Hindistan, fotoğraflarının olduğu kartvizitleri delil olarak savcılığa sundu.

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