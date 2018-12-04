Ceren Hindistan'a masaj salonu şoku!

Ceren Hindistan, İzmir’deki bazı masaj salonu kartvizitlerinde fotoğraflarının izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Hindistan, fotoğraflarının olduğu kartvizitleri delil olarak savcılığa sundu