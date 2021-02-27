"KUTLAMA YAPACAĞIM"

Haftaya kızım için Anadolu'dan günümüze ulaşan kıymetli ritüellerle kutlama yapacağım. Çünkü artık bir genç kız. Artık çocuk değil. Bedenini doğru anlaması ve sahip çıkabilmesi için, kendine kıymet vermesi için yapacağım bu ritüeli...

Her evlat değişir, dönüşür, regl olur, sünnet olur, mezun olur, aşık olur, evlenir gelin-damat olur, anne-baba olur. Tüm bu dönüşüm anları kıymetli ve kutlanasıdır. Ve tüm bu kutlama ritüelleri atalarımızdan bize mirastır.