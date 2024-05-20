Ünlü oyuncu, sevgilisinin fotoğrafına şu notu düştü: İyi ki doğdun sevgilim. Biliyorum ki hayatına nezaketinle, zekânla, sevginle ve hassasiyetinle dokunduğun herkes için çok kıymetlisin. Benim içinse; iyi ki doğdun ve iyi ki kalbine düştük önce. Aklın öngörmediğini kalp öngörürmüş. İyi ki kalbinin peşinden gittin ki biz olduk bu sayende. Biz olmak hayatın en güzel mucizesiymiş. Seni çok seviyorum.