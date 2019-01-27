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İlker’in Beykoz Akbaba Köyü’nde çekilen klibinde kendisinin yanı sıra ünlü radyocu ve şair Ceyhun Yılmaz ve Brezilyalı manken İsabella Ahrends rol aldı. Klibin yönetmen koltuğunda ise Yusuf Özbilen oturuyor. Klip sonrası Fahri İlker ve Ceyhun Yılmaz sosyal medya paylaşmak için selfie çekmeyi ihmal etmedi.