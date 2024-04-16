Cezaevi firarisi yakalandı
15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi Kocaeli'de polis ekiplerince yakalandı.
Giriş: 16.04.2024 - 09:41 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:41
4 ayrı suçtan aranan ve toplam 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi R.Ö. İzmit'te polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan R.Ö., daha sonra Kocaeli 2 nolu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
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