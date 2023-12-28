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"BOYNUNU BİRÇOK KEZ SIKTI VE GÖMLEĞİNİ YIRTTI"



Fox News'ta, "Electra Shrock, Charlie Sheen'in evine zorla girip onu ve boğazını sıkmaya başladı. Sheen, Schrock'tan kaçmaya çalıştı ama Schrock onu evin içinde takip etti" dedikleri de aktarıldı.

Ardından ünlü oyuncunun, 911'i aramadan önce "Sheen'in boynunu birçok kez sıktığı ve sonunda gömleğini yırttığı" iddia edildi.