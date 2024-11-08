CHP Genel Başkanı Özel, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel, görüşmede, Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Aliyev ve Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü tebrik etti.

Karabağ harekatını Türkiye'nin var gücüye desteklediğini anımsatan Özel, "Dağlık Karabağ'ın kurtuluşuna kendi toprağımız kurtulmuş gibi sevindik." ifadesini kullandı.

Harekatta şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet dileyen Özel, şehit çocuklarını kendi çocukları gibi gördüklerini vurguladı.

REKLAM Özgür Özel, zaferin aslında 10 Kasım'da kazanılmasına rağmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle, 8 Kasım'da kutlanması kararından dolayı da Aliyev'e teşekkürlerini iletti. CHP'nin, Azerbaycan'ın baş dostu olduğunu belirten Özel, Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantılarında Azerbaycan'ın hukukunu koruduklarını vurguladı. Özel, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine CHP'nin vereceği katkıyı görüşmek üzere, önceki genel başkanlardan Hikmet Çetin ile Bakü'yü ziyaret etmek istediğini söyledi.