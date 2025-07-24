CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İçimiz yanıyor… Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınında şehit düşen orman işçilerimize ve AKUT personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu sorumsuzluğun da, bu kötü yönetimin de, bizi kolay ölümler ülkesine çevirmenizin de elbet hesabını soracağız. Ant olsun, hiçbir canımızın kanı yerde kalmayacak" ifadelerine yer verdi.