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        Haberler Gündem Çevre CHP Genel Başkanı Özel'den Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel'den orman şehitleri için taziye mesajı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 00:35 Güncelleme: 24.07.2025 - 00:36
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        Özel'den orman şehitleri için taziye mesajı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İçimiz yanıyor… Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınında şehit düşen orman işçilerimize ve AKUT personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu sorumsuzluğun da, bu kötü yönetimin de, bizi kolay ölümler ülkesine çevirmenizin de elbet hesabını soracağız. Ant olsun, hiçbir canımızın kanı yerde kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

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        #Son dakika haberler
        #eskişehir orman yangını
        #CHP Genel Başkanı Özgür Özel
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