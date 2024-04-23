"EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATALIM"

CHP Genel Başkanı Özel'den koltuğu devralan Dora Mimaroğlu, "Benim minik kalbimde hayatım boyunca unutamayacağım bir iz bıraktığı için Özgür Bey'e çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en değerli sözü bir çocuğa verilen sözdür. Ömür boyu etkileri hiç akıldan çıkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Mimaroğlu, 6 yıldır keman eğitimi aldığını söyledi. Yeteneği keşfedilmiş şanslı çocuklardan biri olduğunu belirten Mimaroğlu, "Ülkemizde bu şansı bulamamış ve keşfedilmemiş nice yetenekler olduğunu tahmin ediyorum. Eğitim hakkına kavuşması ve her çocuğun içindeki cevherin keşfedilmesi için eğitim seferberliği başlatılmasına inancım sonsuz. Hemen bu seferberliği başlatalım." dedi.