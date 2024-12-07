CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olması lazım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te Halk Buluşması'na katıldı. Özel, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Halk Buluşması"nda Kilis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Kilis'e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın desteğinin süreceğini belirten Özel, hizmetlerinden dolayı partisinin belediye başkalarına teşekkür etti.

Özel, iktidarın emekli ve asgari ücretlilere büyük zarar verdiğini savunarak, "Her emeklinin bir asgari ücret alması lazım ama asgari ücretin de 30 bin lira olması lazım. Asgari ücretliler, bu iktidar geldiğinde 1 asgari ücretle 7 çeyrek altın alıyordu. Bugünkü hesapla 35-36 bin lira ama bugün asgari ücretle sadece 3 çeyrek altın alıyor." diye konuştu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine ve partisine hakaret ettiğini öne süren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: