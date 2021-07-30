Kılıçdaroğlu: Aradım kayyumu, ulaşamadım 0:00 / 0:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim. Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir bürokrat onun izni olmadan onay verebilecek durumda değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım" dedi.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 30, 2021