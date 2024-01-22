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        Haberler Gündem Politika CHP Lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

        CHP Lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Buluşmada gündeme ilişkin konularla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 22.01.2024 - 22:23 Güncelleme: 22.01.2024 - 22:24
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        Özel, Kılıçdaroğlu Ankara'da görüştü
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        CHP Lideri Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmede siyasete ilişkin sıcak gündem konuşuldu.

        YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI KONUŞULDU

        Görüşmede ayrıca 31 Mart Mahalli Seçimler öncesinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu

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