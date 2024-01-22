CHP Lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Buluşmada gündeme ilişkin konularla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu
Giriş: 22.01.2024 - 22:23 Güncelleme: 22.01.2024 - 22:24
CHP Lideri Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmede siyasete ilişkin sıcak gündem konuşuldu.
YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI KONUŞULDU
Görüşmede ayrıca 31 Mart Mahalli Seçimler öncesinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu