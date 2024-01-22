CHP Lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

CHP Lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

CHP Lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Buluşmada gündeme ilişkin konularla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu

Habertürk Ankara Giriş: 22.01.2024 - 22:23 Güncelleme: 22.01.2024 - 22:24 facebook

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