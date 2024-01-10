CHP MYK toplantısının ardından başlayan Parti Meclisi'nde adaylar netleşiyor
Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 31 Mart Yerel Seçimleri'nde aday olacak isimlerin önemli bir kısmının ismi netleşti. MYK'nın önerisiyle Parti Meclisi'ne sunulan Aydın'ın mevcut büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu da yeniden aday gösterildi. Hatay'da Lütfü Savaş ve Adana'da da Zeydan Karalar yeniden aday gösterildi. CHP'nin Afyonkarahisar adayı ise Burcu Köksal oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) toplantısında 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek adaylar netleşmeye devam ediyor.FOTO: BURCU KÖKSAL
CHP PM toplantısında illerde yarışa girecek adaylar birer birer belirleniyor. Toplantıda Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Özlem Çerçioğlu olurken, Afyonkarahisar Belediyesi adayı ise Burcu Köksal olarak netleştiFOTO: ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
ADANA'DA ZEYDAN KARALAR'LA DEVAM
CHP'nin Adana adayı mevcut belediye başkanı Zeydan Karalar oldu.FOTO: ZEYDAN KARALAR
HATAY'DA DA SÜRPRİZ YOK
CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ise mevcut isim Lütfü Savaş oldu.FOTO: LÜTFÜ SAVAŞ
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Fotoğraflar, AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.