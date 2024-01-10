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        Haberler Gündem Politika CHP'nin Aydın Büyükşehir ve Afyon Belediye başkan adayları belirlendi - Gündem Haberleri

        CHP MYK toplantısının ardından başlayan Parti Meclisi'nde adaylar netleşiyor

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 31 Mart Yerel Seçimleri'nde aday olacak isimlerin önemli bir kısmının ismi netleşti. MYK'nın önerisiyle Parti Meclisi'ne sunulan Aydın'ın mevcut büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu da yeniden aday gösterildi. Hatay'da Lütfü Savaş ve Adana'da da Zeydan Karalar yeniden aday gösterildi. CHP'nin Afyonkarahisar adayı ise Burcu Köksal oldu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 10.01.2024 - 22:11 Güncelleme: 10.01.2024 - 22:53
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        CHP'de adaylar belli oluyor
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) toplantısında 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek adaylar netleşmeye devam ediyor.

        FOTO: BURCU KÖKSAL
        FOTO: BURCU KÖKSAL

        CHP PM toplantısında illerde yarışa girecek adaylar birer birer belirleniyor. Toplantıda Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Özlem Çerçioğlu olurken, Afyonkarahisar Belediyesi adayı ise Burcu Köksal olarak netleşti

        FOTO: ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
        FOTO: ÖZLEM ÇERÇİOĞLU

        ADANA'DA ZEYDAN KARALAR'LA DEVAM

        CHP'nin Adana adayı mevcut belediye başkanı Zeydan Karalar oldu.

        FOTO: ZEYDAN KARALAR
        FOTO: ZEYDAN KARALAR
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        HATAY'DA DA SÜRPRİZ YOK

        CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ise mevcut isim Lütfü Savaş oldu.

        FOTO: LÜTFÜ SAVAŞ
        FOTO: LÜTFÜ SAVAŞ

        Ayrıntılar gelecek...

        Fotoğraflar, AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #BURCU KÖKSAL
        #Özlem Çerçioğlu
        #CHP aday
        #Son dakika haberler
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