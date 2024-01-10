CHP MYK toplantısının ardından başlayan Parti Meclisi'nde adaylar netleşiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 31 Mart Yerel Seçimleri'nde aday olacak isimlerin önemli bir kısmının ismi netleşti. MYK'nın önerisiyle Parti Meclisi'ne sunulan Aydın'ın mevcut büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu da yeniden aday gösterildi. Hatay'da Lütfü Savaş ve Adana'da da Zeydan Karalar yeniden aday gösterildi. CHP'nin Afyonkarahisar adayı ise Burcu Köksal oldu

Habertürk Ankara Giriş: 10.01.2024 - 22:11 Güncelleme: 10.01.2024 - 22:53 facebook

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