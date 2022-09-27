CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler' raporu tartışması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Mersin'de terör örgütü PKK'nın polisevine düzenlediği saldırıda 1 polis şehit olurken, 1'i polis 4 kişi de yaralandı. Terör saldırısını düzenleyen teröristin CHP'nin "Tutuklu Gazeteciler" listesinde çıkması tartışma yarattı. AK Partili Hamza Dağ, "Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP’si bu olay için de "Bir gazeteci öldürüldü" derse şaşırmayacağız" derken, CHP'li Özgür Özel de "Terbiyesizliğin, hadsizliğin hesabı yok" ifadelerini kullandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde lüks otomobille Tece Polisevi önüne gelen iki kadın PKK'lı terörist, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Açılan ilk ateş sırasında 1 polis memuru şehit olurken, 1 polis de yaralandı. Çıkan çatışma sonucu yaralanan iki kadın terörist, sırt çantasında taşıdıkları bombalar ile kendilerini patlattı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

CHP'NİN TUTUKLU GAZETECİLER RAPORUNDA

Öldürülen terörist "Zozan Tolan" kod adli Dilşah Ercan'ın, CHP'nin 2012 yılında hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler" raporunda yer aldığı ortaya çıktı.

AK PARTİLİ DAĞ'DAN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,” CHP'nin hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporunda” polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Bilinmelidir ki Türkiye’de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır” sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP tarafından hazırlanan ’ Tutuklu ve Hükümlü Gazeteciler ‘ Raporuna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Dağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP'nin hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporunda” polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP’si bu olay için de "Bir gazeteci öldürüldü" derse şaşırmayacağız. Bilinmelidir ki Türkiye’de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır. 'Gazeteciler tutuklanıyor' propagandasının ve onları fonlayanların derdinin gazetecilik değil Türkiye düşmanlığı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu."

CHP'Lİ ÖZEL: TERBİYESİZLİK, HADSİZLİK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün Meclis'te yaptığı basın toplantısında iddialara sert bir dille cevap verdi. Özel, "Terbiyesizliğin, hadsizliğin hesabı yok" dedi.

Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mersin'deki terör saldırısı soruşturuldukça sosyal medyada son derece çirkin bir saldırı altında Cumhuriyet Halk Partisi. İğrenç bir algı operasyonuna niyetleniyorlar. Öyle ki CHP'nin 2012'de yaptığı 2013'te de kamuoyuyla paylaştığı o dönem tüm siyasi partilere yolladığımız ve halen daha referans bir kaynak olarak gösterilen Tutuklu Gazeteciler Raporu'nun bir sayfasından CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var.

Sosyal medyada bir sayfa ve saldırıda ölen Dilşah Ercan'ın yazması üzerine diyorlar ki 'CHP bu kişiye gazeteci dedi.' Rapor 2012 yılı. CHP hepiniz biliyorsunuz ki adı bilinen gazetecileri cezaevinde ziyaret ediyor ancak basın kartı olan ve gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride olduğu bilinen toplam 71 kişiye de mektup yazıyor. 117 kişi de bu sırada önce tutuklu olabiliyor, gözaltında olabiliyor. Bu raporda toplam 188 gazetecinin ismi var. Bunun içinden Meclis'te 3 milletvekili var. Mehmet Balbay ve Mustafa Haberal da bizim geçen dönem milletvekilimizdi bu rapordan. Bu raporda Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Hikmet Çiçek, Yalçın Küçük, Nedim Şener, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu var.

Gazeteciyim deyip bunu ispat edenlere mektup yazmışız. 2012'de buna gelen cevaplardan birini alıyorlar. 2012'de Mehmet Baransu'ya ne diyordunuz? Baştacı bir gazetecinizdi, şimdi terörist. Ekrem Dumanlı, firari terörist. Türkçe Olimpiyatları'nda ayırdığı koltuğa oturuyordunuz. Örneğin Zekeriya Öz, o tarihin en önemli savcısı bugün terörist. Yüksek Askeri Şura üyesi olarak en yüksek rütbeli darbeci Akın Öztürk bugün terörist. Mehmet Dişli, kardeşi yurtdışında Türkiye'yi temsil ediyor halen daha ama Hulusi Akar'ın en yakını o gece darbeci şimdi terörist. Sonra Erdoğan çıkacak, 'Rabbim milletim beni affetsin' deyip bu pisliklerden kurtulacak sonra siz 188 gazeteci ismi içinde adı geçmiş CHP'den 11 yıl önceki raporun hesabını soracaksınız öyle mi? Terbiyesizliğin, hadsizliğin hesabı yok!"