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İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıyla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüphelinin silahıyla gözaltına alındığını açıkladı.

FOTO: AA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği, çıkan çatışmada 2 polisin yaralandığı bildirildi.

Fotoğraf: İHA

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."

Fotoğraf: İHA





FOTO: AA

BAKAN BOZDAĞ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığını, saldırının bütün boyutlarıyla soruşturulup, araştırıldığını açıkladı.

EMNİYET BİRİMLERİ OLAY YERİNDE KONTROLLÜ İKİ PATLATMA YAPTI





Olayla ilgili Habertürk'e canlı yayına bağlanan Beycan Üçkardeş şu bilgileri aktardı:

Olay yerinden 50 metre uzağında polis güvenlik noktasındayız. Saldırının hemen ardından 112 ekipleri buradan iki tane yaralı polis memuru götürdü. Durumlarının ağır olduğu söyleniyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı ve Mersin Emniyet Müdürü olay yerinde. Henüz resmi açıklama yapılmadı. Vatandaşlar patlamanın hemen ardınan çok sayıda ihbar yağdırdı. 45 dakikadır buradayız. Buraya geldikten sonra iki ayrı patlama meydana geldi. Güvenlik güçleri o patlamaların kontrollü patlama olduğunu bildirildi. Az sonra resmi açıklama bekliyoruz. Kontrollü patlamaan kastım, orada iki düzenek görüldü. Çok şiddetli patlamaydı. Polis patlamadan önce bizi uyardı. Buradakiler yere oturarak tedbir aldı.







FOTO: AA

BAKAN SOYLU MERSİN'E HAREKET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından Mersin'e hareket etti. Bakan Soylu, saldırının düzenlendiği Mersin'e gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.



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