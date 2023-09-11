Chris Evans ile Alba Baptista evde evlendi

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DAVETLİLER GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADI

'People'da yer alan detaya göre; bu sade tören için sıkı güvenlik önlemleri alındı. Davetlilerin törenden önce bir gizlilik sözleşmesi imzaladığı konuşulurken, çiftin törende davetlilerin telefon kullanmasına izin vermediği ve herkesin cep telefonlarının nikahtan önce toplandığı öne sürüldü.