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        Haberler Dünyadan Chris Evans ile Alba Baptista evde evlendi - Magazin haberleri

        Chris Evans ile Alba Baptista evde evlendi

        Chris Evans, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Alba Baptista ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Ünlü çift, her detayın gizli tutulduğu ve sadece çok az konuğun davet edildiği törenle Boston'daki evlerinde nikah masasına oturduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:22
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        Chris Evans-Alba Baptista çifti, birlikteliklerini ocak ayında ilan etmişti. İkilinin ilişkilerinin gün geçtikçe ciddileştiği konuşuluyordu. Aşıklardan müjdeli haber geldi.

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        EVDE EVLENDİLER

        Evans'ın sevgilisi Baptista ile nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Ünlü çift, Boston'daki evlerinde evlendi. Evde gerçekleşen törende her detayın gizli tutulduğu ve sadece çok az konuğun davet edildiği öğrenildi.

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        Çifte yakın bir kaynak, yıldızlarla dolu davetli listesinde Robert Downey Jr, Chris Hemsworth ve Jeremy Renner gibi ünlü isimlerin yer aldığını belirtti.

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        DAVETLİLER GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADI

        'People'da yer alan detaya göre; bu sade tören için sıkı güvenlik önlemleri alındı. Davetlilerin törenden önce bir gizlilik sözleşmesi imzaladığı konuşulurken, çiftin törende davetlilerin telefon kullanmasına izin vermediği ve herkesin cep telefonlarının nikahtan önce toplandığı öne sürüldü.

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        Sessiz sedasız dünyaevine giren ikilinin bu güvenlik önlemleriyle düğün fotoğraflarının basına sızmasının önüne geçmek istediği öğrenildi.

        Fotoğraflar: Splash News, Instagram

        #Chris Evans
        #Alba Baptista
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