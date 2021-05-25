Yedi yaşındaki ikiz çocukları Tristan ve Sasha'dan biriyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayan Hemsworth, oğlunun en sevdiği süper kahramanı açıkladı. 37 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, beklendiği gibi oğlunun en çok Thor'u sevmediğini söyledi.

Chris Hemsworth, "Küçük adamımın elini tuttum ve ona antika soruyu sordum: Büyüyünce ne olacaksın?, 'Baba, Süpermen olmak istiyorum’ dedi. Şanslıyım ki iki çocuğum daha var" ifadelerini kullandı.