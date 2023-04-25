Chris Hemsworth'ün diyet sırları açıklandı: Günde 10 öğün yiyor

Chris Hemsworth'ün tükettiği kalori değeri, ortalama bir insanın bir günde yemesi gereken miktardan çok fazla. ABD Tarım Bakanlığı'na göre 31 ile 59 yaş arasındaki erkeklerin günde 2 bin 200-3 bin kalori tüketmesi gerekiyor. Aynı yaş aralığındaki kadınlar için bu sayı 1600 ile 2 bin 200 kalori arasında.