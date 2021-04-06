"VÜCUT GELİŞTİRME 'GÖSTERİŞ' OLARAK GÖRÜLÜYOR"



The Telegraph gazetesine konuşan 37 yaşındaki Hemsworth, "Rolün gerektirdiği bir estetik var. Vücut geliştirme 'gösteriş' olarak görülüyor, oysa bir miktar sağlıksız kilo alırsam veya bir rol için sağlıksız bir şekilde zayıflarsam, muhtemelen 'ciddi bir oyuncu' olarak adlandırılırdım" ifadelerini kullandı.