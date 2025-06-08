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        Haberler Dünyadan Christian Bale yeni filmi 'Madden' için tanınmaz halde - magazin haberleri

        Christian Bale yeni filmi 'Madden' için tanınmaz halde

        Biyografik film 'Madden'de Amerikan futbol koçu Al Davis'i canlandıran Christian Bale, bambaşka bir görünüme büründü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 16:31 Güncelleme: 08.06.2025 - 16:31
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        Rolü için radikal değişimden kaçınmayan oyunculardan biri olan Christian Bale, bir kez daha bambaşka birine dönüştü. Bale, 'Madden' filminde Amerikan futbolunun en büyük figürlerinden biri olan Oakland Raiders’ın efsanevi sahibi Al Davis'i canlandırıyor. Ünlü oyuncu, Atlanta’da çekimleri süren filmin setinde, objektiflere öylesine farklı bir görünümle yansıdı ki, onu tanımak neredeyse imkansızdı.

        Christian Bale, Al Davis karakterine hayat vermek için saçlarını seyrek gösteren bir peruk takmış, beyazlatılmış kaşları ve 1970’lerin stiline uygun deri kıyafetiyle setteydi. Ünlü oyuncunun fiziksel değişimi hayranlık uyandırdı.

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        'Madden' filmi, Super Bowl kazanan koç John Madden’ın hayatını anlatıyor. Film, Madden’ın 1977'de Al Davis ile birlikte Oakland Raiders’a Super Bowl XI zaferini kazandırmasından başlayarak, 'Madden NFL' video oyunlarının doğuşuna ve spikerlik kariyerine kadar uzanan hikâyesini ele alıyor.

        Christian Bale

        Filmde John Madden’ı canlandıran Nicholas Cage de geçtiğimiz günlerde sette görüntülenmiş, rolü için kilo almış haliyle dikkat çekmişti. Cage de kısa süre önce sette dalgalı sarı peruk ve mavi eşofman takımıyla bir hayli farklı bir görünüme bürünmüştü.

        Nicolas Cage

        Filmin kadrosunda ayrıca komedyen John Mulaney, elektronik oyun devi Trip Hawkins’i canlandırırken; Kathryn Hahn, John Madden’ın eşi Virginia Madden rolünde. Sienna Miller ise Al Davis’in eşi Carol Davis’i oynuyor.

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        #Christian Bale
        #Madden
        #film
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