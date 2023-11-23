Christopher Atkins'ten Brooke Shields itirafı

Henüz küçük bir çocukken oyunculuğa başlayan ve 'Pretty Baby' ile adından söz ettiren Brooke Shields, 1980 yapımı 'Mavi Göl' de başrolü Christopher Atkins ile paylaşmıştı.

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Üzerinden 43 yıl geçmesine rağmen ne o filmle ilgili konuşulanlar bitti ne de o filmin yıldızlarının kamera arkasına dair anlattıkları...

Yönetmenliğini Randal Kleiser'ın üstlendiği 'Mavi Göl', bir gemi kazasından kurtulup ıssız adaya düşen iki gencin öyküsü üzerine kuruluydu. İki genç bir başlarına kaldıkları o ıssız adada cinsel uyanışlarını gerçekleştiriyordu.