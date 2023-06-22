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Haberler Gündem 3. Sayfa Çiftlikteki yangında 12 bin 500 tavuk öldü
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Diyarbakır'da çiftlikte çıkan yangında 12 bin 500 tavuk öldü

Diyarbakır'da bir çiftlikte çıkan yangında 12 bin 500 tavuk öldü, 18 bin tavuk da dumandan etkilendi

Çiftlikteki yangında 12 bin 500 tavuk öldü
DHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Ambar Mahallesi'nde Fikret Salıkyüz'e ait tavuk çiftliğinde, kümeslerin bulunduğu iki bloğun birinde dün gece saatlerinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yapılan incelemede çiftlikteki 52 bin tavuktan 12 bin 500'ünün öldüğü belirlendi. Dumandan etkilenen 18 bin tavuk da veteriner hekimlerce tedaviye alındı. Salıkyüz'ün yaklaşık 4 milyon lira zararı olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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