Çiğdem Batur, Antalya tatilinde serinledi

Oyuncu Çiğdem Batur, sıcak havaların kendini iyice hissettirmesiyle birlikte Antalya'da sezonu açarak tatile çıktı.

Diğer birçok ünlü isim gibi Batur da bu tatilinden paylaşımlarını takipçileriyle buluşturdu.

Oyuncu, serinlemek için girdiği denizden yaptığı bir paylaşımda; "Bir kulaç da sizin yerinize" notunu düştü.