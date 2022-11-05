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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiğdem Uygur: Benimle büyüyen, canım oğlum 30 oldu

Çiğdem Uygur, oğlu Behzat Uygur'un doğum gününü, "Benimle büyüyen, canım oğlum 30 oldu" sözleriyle kutladı

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  • Çiğdem Uygur: Benimle büyüyen, canım oğlum 30 oldu - Magazin haberleri

    Behzat Uygur-Çiğdem Uygur çiftinin oğulları Behzat Uygur, 30 yaşına bastı. Çiğdem Uygur, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı.
  • Çiğdem Uygur: Benimle büyüyen, canım oğlum 30 oldu - Magazin haberleri

    "BENİMLE BÜYÜYEN, CANIM OĞLUM 30 OLDU"

    Behzat Uygur ile birlikte çekilen eski fotoğraflarını paylaşan Uygur, "Benimle büyüyen, şimdilerde akıl danıştığım, en güvendiğim limanlarımdan biri ama benim canımdan olan en ilki, hatta 'İyi ki'lerimden biri 30 olmuş..." notunu düştü.
  • Çiğdem Uygur: Benimle büyüyen, canım oğlum 30 oldu - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
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