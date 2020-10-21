DHA

Gastronomi şehri Gaziantep'te 23 yıldır künefecilik yapan Coşkun Yaycı, peynir, fıstık ve kaymaklı olarak yaptığı künefede farklı bir tat ortaya koymak için çikolata kullanmaya başladı.

DHA'nın haberine göre Yaycı, şimdilerde müşteriler tarafından ilgi gören çikolatalı künefe talebine yetişmekte zorlanıyor.

Çikolatalı künefeyi isteğe göre sade ve dondurmalı haliyle iki çeşit olarak servis ettiklerini ifade eden künefe ustası Coşkun Yaycı, "Şu anda çok faklı bir lezzet ortaya çıkardık. Künefenin içerisinden unu çıkararak 6 aylık bir çalışmanın sonucunda çikolata ile kadayıf ürettik. Bu lezzeti isteğe göre dondurma ekleyerek hazırlıyoruz. İsteyen müşterilerimize sade isteyene dondurmalı olarak ürünümüzü servis ediyoruz. Ürünümüz yeni olduğu için şu anda taleplere yetişemiyoruz. Bu lezzeti tatmak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi,

Çikolatalı künefeyi tadan vatandaşlar ise ortaya çıkan yeni tatlının çok lezzetli olduğunu ifade ve çikolata severlerin çok beğeneceğini söyledi.