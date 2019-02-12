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Çin Devlet Başkanı ve Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı Şi Cinping, ordunun savaşa hazırlığa odaklanmasını öngören bir düzenlemeye imza attı.
"Halkın Günlüğü" gazetesinin haberine göre Şi, Çin Komünist Partisinin yeni dönemde orduyu güçlendirme hedefleri çerçevesinde, dünyanın en iyi ordusunun inşa edilmesi, ordunun savaş hazırlığına odaklanması, savaşma kabiliyetinin artırılması, disiplin ve denetiminin güçlendirilmesini içeren Çin Halk Kurtuluş Ordusu Askeri Eğitim ve Denetim Düzenlemesini imzaladı.
AA'nın haberine göre; 1 Mart'ta yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında ordunun, yeni durumlar altında askeri eğitim stratejilerini pekiştirmesi, askeri eğitim denetiminin güçlendirmesi, gerçek savaş tatbikatları icra etmesi teşvik edilecek ve savaşa hazırlık kabiliyeti artırılacak.
Düzenleme, türünün ilk örneği olarak değerlendiriliyor. Dünyada savunma bütçesi konusunda ABD'nin ardından ikinci sırada bulunan Çin bu alana ayırdığı bütçelerle dikkati çekiyor.
Savunma bütçesi̇ne 2011'den 2016'ya kadar gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 10 ila 12'sini tahsis eden ülke, 2017 ve 2018'de bu oranı yüzde 7 ile yüzde 8 bandında tuttu. Ülkenin yıllık savunma bütçesi 2017'de yaklaşık 145 milyar dolar, 2018'de yaklaşık 174 milyar olarak açıklanmıştı.
Yerli uçak gemisi ve hayalet savaş uçağıyla gündeme gelen Çin, Güney Çin Denizi'nde hak iddia ettiği bölgelere ABD savaş gemisinin girmesi nedeniyle Washington yönetimiyle gerginlik yaşıyor.
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