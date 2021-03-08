Cinsel istismar suçundan 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Mersinde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan Z.G., 7 yıl sonra yakalandı.
30 Aralık 2014 tarihinde meydana gelen çocuğun nitelikli cinsel istismarı olayının firari hükümlüsü Z.G.'nin, Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarat ve fiziki takip sonucu kaldığı adres belirlendi.
Ekipler, düzenlenen operasyonla, hakkında kesinleşmiş 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Z.G.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Z.G., hapis cezası yüzüne okunarak, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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