En sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalıkların başında genital siğil, siğil benzeri oluşumlar ve genital uçuklar geliyor. Çeşitli mantar hastalıkları, A B C tipli Hepatit hastalıkları, hala önemini koruyan ve sıklığı giderek artan AIDS hastalığı, Frengi (Syphilis) hastalığı, uyuz hastalığı (Scabies), bel soğukluğu (Gonore), üroplazma, klamidya gibi birçok hastalık da cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında sayılıyor. Bu hastalıkların bölgesel lenf bezlerini büyütebildiğine dikkat çekiliyor.

*Frengi hastalığı: "Sifiliz" adıyla da anılan bu hastalığa, "Treponema pallidum" bakterileri neden oluyor. Frengi en önemli cinsel hastalıkların başında geliyor. Yavaş gelişen ve her evrede farklı klinik tablo gösteren cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak tanımlanıyor. Enfekte olanların yaklaşık yarısında enfeksiyondan sonra herhangi bir semptom görülmüyor. Hastaların yaklaşık yüzde 50'sinde ilk semptomlar frengi patojeni ile enfeksiyondan 10 - 90 gün sonra ortaya çıkıyor. Enfeksiyon bölgesinde ülsere dönüşen kırmızı bir nokta oluşuyor. Frengi tedavisi için etkili antibiyotikler mevcut olup genellikle penisilin tedavisi uygulanıyor.

Üroplazma: Bu soruna ""Ureaplasma urealyticumun" bakterisi neden oluyor. En yaygın bulaşma yolunun korunmasız cinsel ilişki olduğu belirtiliyor. Enfeksiyon kan, açık yaralar veya tükürük yoluyla da oluşabiliyor. Belirtiler, bulaştıktan yaklaşık 2 hafta sonra ortaya çıkıyor. Karın ağrısı, kızarıklık, iltihaplanma ve olağandışı akıntı da belirtiler arasında bulunuyor. Ek olarak, sık idrara çıkma ve idrar yaparken ağrıyla karşılaşılıyor. Teşhis konulduktan sonra üroplazma enfeksiyonuyla hızlı ve kolay şekilde mücadele edilebiliyor.

Uyuz: Uyuz hastalığı önemli bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendiriliyor. "Sarcoptes scabiei von hominis" akarının neden olduğu hastalık her sınıfı tutabiliyor. Yaygınlığı nedeniyle salgın şeklinde görülüyor. Tedavisinde güçlük yaşanabilen bu hastalık direkt ve dolaylı olarak her şekilde bulaşabiliyor. Uyuz akarları, cinsel ilişki de dahil olmak üzere yakın fiziksel temas yoluyla bulaşıyor. Dolaylı olarak ortak yatak çarşafları, havlular veya giysiler yoluyla da geçebiliyor. Bu hastalık genellikle görsel tanıyla teşhis ediliyor. Uyuzun tedavisi yüz bölgesi hariç tüm vücuda uygulanan ve birkaç saat etki etmesi gereken özel losyonlar veya kremlerle yapılıyor. Tekrar enfeksiyon kapmamak için kıyafet ve nevresimlerin birkaç gün boyunca her gün değiştirilmesi ve en az 60 derece sıcaklıkta yıkanması gerekiyor. Tedavinin sonuna kadar başkalarına uyuz bulaştırmamak için yakın fiziksel temastan ve cinsel ilişkiden kaçınılması büyük önem taşıyor.