Ciro Immobile'den Beşiktaş ve Türkiye sözleri!

Beşiktaş'taki bir sezonluk macerasının ardından yeniden İtalya'ya dönen Ciro Immobile, 10 Temmuz'da Bologna ile sözleşme imzalamıştı. Yeni takımında güçlü bir başlangıç yaptığını belirten deneyimli golcü, Sky Sport Italia'ya verdiği röportajda transfer sürecini, hedeflerini ve milli takıma dönüş arzusunu anlattı.

"BOLOGNA'DAKİ ATMOSFER BULAŞICI" Bologna'daki ilk izlenimlerinden memnun olduğunu belirten 35 yaşındaki forvet, "Bologna ile çok iyi bir başlangıç yaptık. Güçlü bir enerji var ve bu heyecan gerçekten bulaşıcı" dedi. Vincenzo Italiano yönetimindeki Bologna'nın hedeflerine tam olarak inandığını söyleyen Immobile, geçen sezon İtalya Kupası'nı kazanarak Avrupa bileti alan kulüple başarıyı sürdürmek istediğini vurguladı: REKLAM "Bu sezonun hedefi, geçen sezonki Avrupa başarısını tekrarlamak. Bunun bir tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz." "HİÇBİR ZAMAN GÜNDEME GELMEDİ" 8 yıl boyunca Lazio forması giyen ve 340 maçta 207 gol, 54 asistlik etkileyici bir performans sergileyen Immobile, eski kulübüyle yollarının tekrar kesişip kesişmeyeceği yönündeki soruya net konuştu: "Lazio'ya dönme ihtimali hiç olmadı. Roma şehri'nin bana verdikleri, yaşadıklarımız hep içimde kalacak. Ama artık yeni bir sayfa açtım."