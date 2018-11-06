Çocuklar Duymasın dizisi Çarşamba akşamı 56. yeni bölümü ile Kanal D ekranlarına gelecek. Emre ve Simay'ın düğünü iptal edilecek mi? Eskilerden çok sevilen bir karakter yeniden dönüyor! Meltem'i taklit etmeye devam eden dünürü, moral bozmaya devam ediyor! Emre ve Simay evlilik tarihlerini almışken alacakları haber ve özel günü iptal edecek mi? İşte, Çocuklar Duymasın 56. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
ÇOCUKLAR DUYMASIN 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜM ÖZETİ
Haluk'un hayatına dair her ayrıntıyı bilen ama Haluk'un asla hatırlamadığı Eray'ın kim olduğu ortaya çıkıyor!
Çocuklar Duymasın son bölümde Haluk'un yakın arkadaşı olduğunu iddia eden Eray, giderek kafaları daha da karıştırıyor. Haluk, onunla nereden arkadaş olduklarını bir türlü hatırlayamıyor. Üstelik sadece Haluk değil hiç kimse onu tanımıyor. Ancak Eray, Haluk ve ailesi başta olmak üzere onların hayatındaki herkesi ve her şeyi detayına kadar biliyor. Haluk en sonunda dayanamayıp, onu kırmadan kim olduğunu açıkça söylüyor. Herkesin yemekte bir araya geldiği bir akşam Haluk o beklenen soruyu yöneltiyor. Haluk'un sorusu karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Eray, ona kendini hatırlatan o açıklamayı yapıyor. Eray'ın açıklamaları ise herkeste şok etkisi yaratıyor. Peki Eray kim? Haluk'u nereden tanıyor? Eray'ın anlattıkları Haluk ve Meltem'in hayatında nasıl bir etki yaratacak?
Çocuklar Duymasın Çarşamba akşamı 56. yeni bölümü ile saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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