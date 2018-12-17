Çocuklar Duymasın 62. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Haluk'un gün içinde başına gelen istemediği bir durum ise Tuna'nın başını beklemediği bir şekilde belaya sokuyor. İşte, Çocuklar Duymasın 62. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
ÇOCUKLAR DUYMASIN 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Rıza, Sultan Hanım'ı eve döndürmek için Haluk'un da yardımlarıyla bir plan hazırlıyor. Fakat Sultan Hanım'ı hiç de beklemediği bir halde karşısında buluyor. Sultan Hanım için işler tersine dönüyor!
Şükrü ve Hüseyin'in yeni iş planları ise tam gaz devam ediyor. Emlak işine el atan ikili acaba başarılı olabilecek mi?
ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜM ÖZETİ
Simay'ın gelinlik macerası, Sultan Hanım'dan gelen hamle ile alt üst oluyor!
Çocuklar Duymasın 12 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde, gelinlik seçimi için annesi ve Meltem'den yardım isteyen Simay'ın başına gelmeyen kalmıyor! Sultan Hanım, ne kadar eş dost akraba varsa evde toplar ve Simay'ın gelinlik provasını yapmak ister. Bu manzara karşısında deliye dönen Simay'ı ise Meltem sakinleştirir.
Sultan Hanım, gelinlik görünce dayanamaz ve o da denemek ister. Ancak denediği gelinlik ona küçük gelince zor anlar yaşar.
Öte yandan Meltem'in herkese açıklayacağı sürpriz merak konusu olur. Bu sürprizi önceden öğrenen Tuna ise ortalığı karıştırır!
Çocuklar Duymasın 62. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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