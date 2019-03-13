‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde ‘Fıs Fıs İsmail’ karakterine hayat veren Süleyman Yağcı'nın beyazlayan saçları dikkat çekti. İşte Yağcı'nın katıldığı programda yaptığı açıklamalardan satır başları:
Saçları ektirdim. Yaklaşık 4 bin kök olmak üzere 10 bin ekim yapıldı. İnşallah saçlarım lüle lüle olacak. Heyecanla bekliyorum. Belli bir süre saçlarımı boyamam yasak. Çıktıktan sonra tekrar boyarım. Şu an orijinal rengi beyaz… Dizide de bu süreci ekrana getirdik.
17 senedir bizi mekanlarında, evlerinde bizi konuk eden Türk halkına minnettarız. Şunu söyleyeyim ‘Çocuklar Duymasın’ bitmez… Çünkü biz bu toplumun %99’unu büyüttük. 17 sene oldu, herkese ulaştık. 17 senedir ne silah, ne bir tecavüz, ne bir aldatma hiçbir şey yok. Dizideki en sapık benim o da ‘fıs fıs’ o kadar.
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