Çocuklar Duymasın sezon finali bölümünde, Tutku, Haluk'un karşısına çıkıyor. Bu karşılaşmada neler yaşanacağı merak ediliyor. Havuç ile Simay'ın düğününde ise oturma düzeni krizi çıkıyor. Çocuklar Duymasın 76. sezon finali bölümüne dair detaylar haberimizde.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 76. SEZON FİNALI FRAGMANI

Tutku, Haluk'un karşısına çıkıyor!

Haluk’a takıntılı derecede aşık olan Tutku, Haluk’un çevresindeki herkese kendini yavaş yavaş affettirmeye başlar. Birkaç başarısız girişimden sonra Dominant Gönül’le de iletişim kurmayı başaran Tutku, artık Haluk’un karşısına çıkmak için en doğru zaman olduğunu düşünür. Tutku, Haluk’un şirkette olduğunu öğrenince hiç vakit kaybetmeden yola koyulur.

Haluk ve Tutku’nun karşılaşmalarını istemeyen İrem’in bütün uğraşlarına rağmen Haluk da şirketten ayrılmaz. Haluk ve Tutku karşılaşmasında yaşanacaklar merak konusudur.

Öte yandan Havuç ve Simay’ın düğünü için oturma düzeni yapılması gerekmektedir. Herkes Haluk ve Meltem’in masasında oturmak isteyince ortalık karışır. Yedi yüz kişilik düğünde herkesin oturacağı masayı ayarlamak zaten bir hayli zorken, bir de piste yakın masada oturmak isteyenler çıkınca işler içinden çıkılmaz bir hal alır.

Tuna, Element’in Işıl’a aşık olduğunu bilmeden Element’e taktikler verir. Element Tuna’nın taktikleri sayesinde Işıl’la yakınlaşınca Tuna çıldırır.

Haluk yeni evine taşınacaktır. Herkes taşınma konusunda Haluk’a yardımcı olmaya çalışırken Meltem’in uzak durması başta Gönül olmak üzere herkesi şaşırtır.