Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çocuklar Duymasın oyuncuları kimler?
Çocuklar Duymasın, 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın dizisinin başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yapımını Mint Motion Pictures'ın yaptığı Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Çocuklar Duymasın dizisine dair detaylar...
09.10.2018 - 13:42 | Güncelleme:
Çocuklar Duymasın dizisi 52. yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşacak. Kanal D'de Çarşamba günü yayınlanacak olan Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Çocukar Duymasın dizisinin oyuncuları kimler? İşte Çocuklar Duymasın dizisi oyuncuları ve 52. yeni bölüme dair detaylar...
Tamer Karadağlı (Taş Fırın Haluk), Pınar Altuğ (Meltem), Zeyno Günenç (Dominant Gönül), Volkan Severcan (Zero Tuna), Mehmet Baran Erdoğan (Havuç), Ferdi Akarnur (Müsteşar Kemal), Melek Şahin (Emine), Alpaslan Özmol (Hüseyin), Suzan Kardeş (Kükrek Kadriye), Buse Sinem İren (Simay), Alp Eren Khamis (Orçun), Öykü Güven (Merve), Şükrü Koruyucu (Şükrü), Süleyman Yağcı (Fıs Fıs İsmail)
ÇOCUKLAR DUYMASIN 52. YENİ BÖLÜM FRAGMAN
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİNİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Haluk ve Rıza Bey, tavla konusundaki iddiaları üzerine karşı karşıya gelir, peki bu mücadele nasıl sonuçlanacak? Kaybeden taraf ne yapacak?
Çocuklar Duymasın son bölümde, Rıza Bey ve Haluk tavla oynamaya karar verir. Ancak iki tarafın da bu konuda kendine olan güvenleri dikkat çeker. Bunun üzerine dünürler bıyıklarını kesme pahasına bir iddiaya girerler. Karşı karşıya gelen Haluk ve Rıza, oyun sırasında oldukça başa baş ilerlerler ve bu durum etrafındakileri de giderek heyecanlandırmaya başlar. Herkes büyük bir merakla kimin kazanacağını ve bu işin sonunda bıyıklarını kesecek olan kişiyi bekler. Peki tavla oyununun galibi kim olmuştur? Haluk mu yoksa Rıza mı bıyıklarına veda eden isim olmuştur. Öte yandan Haluk ve Meltem'in etrafında dolaşan biri dikkat çekmeye başlar. Kim olduğu belli olmayan bu kişi, onların hayatını izlemeye alır. Peki bu kişi kimdir? Haluk ve Meltem'den ne istemektedir?
Senaryosunu Biral Güven'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Bora Tekay'ın üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisi 52. yeni bölümüyle saat 20.00'da Kanal D ekranlarında.
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