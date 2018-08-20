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Çocuklarda hayvan sevgisi farkındalığı oluşturulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çocuklarda hayvan sevgisi farkındalığı oluşturmak amacıyla on binlerce hikaye ve boyama kitabı bastıracak

20.08.2018 - 10:58 | Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çocuklarda hayvan sevgisi farkındalığı oluşturmak amacıyla on binlerce hikaye ve boyama kitabı bastıracak. İmaj ve tanıtım hizmeti kapsamında bastırılacak olan kitapların yanı sıra belediyenin veterinerlik çalışmalarının tanıtıldığı 2-3 dakikalık filmler de hazırlatılacak. İşin ihalesi 17 Eylül 2018 tarihinde yapılacak.

TANITIM FİLMLERİ HAZIRLANACAK

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün "İmaj ve Tanıtım Hizmeti Alımı İşi" için açtığı ihalenin şartnamesinde amaç, müdürlüğün hizmetlerinin halka etkin ve yaygın bir biçimde anlatılması. Müdürlüğün 2023 yılına kadar yapacağı işlerin halka duyurulması için yaklaşık bir dakikalık imaj, 2-3 dakikalık tanıtım filmleri hazırlanacak. Ayrıca "Biliyor muydunuz" başlığı altında kısa spotlar halinde videolar da üretilecek. İhaleyi alacak şirket, hazırlanan filmlerin ve videoların televizyonlarda ve internet sitelerinde yayımlanmasını da üstlenecek.

ÇOCUKLARDA HAYVAN SEVGİSİ FARKINDALIĞI

İhalenin önemli bir bölümünü ise "Çocuklarda hayvan sevgisi farkındalığı oluşturmak amacı ile eğitici ve öğretici hikaye ve boyama kitabı yazımı ve tasarımı" oluşturuyor. Şartnameye göre hazırlanacak hikaye ve boyama kitaplarından 10 biner adet basılacak. Hikâye kitabı 13,5 x 19,5 santimetre boyutlarında ve 24-32 sayfadan oluşacak. Çocukların hayvanları tanımaları ve onlara karşı ilgi ve sevgi duymalarını amaçlayan boyama kitabı ise 28-36 sayfa olacak. Hikaye ve boyama kitapların tasarımları İBB'nin onayını aldıktan sonra 30 gün içinde basılacak.

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