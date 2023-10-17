Diyarbakır'da çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var

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Bu arada, kavganın ardından yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavgada yaralananlara sağlık ekiplerince müdahale edilmesi ve yaralıların ambulansa taşınması yer alıyor. (Fotoğraf: DHA)