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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var

        Diyarbakır'da çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var

        Diyarbakır'da çocuklar arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışmaya aile bireylerinin de karışmasıyla kavga büyüdü. İki aile arasındaki çekiçli, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşen olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 18:45 Güncelleme: 17.10.2023 - 18:49
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        Diyarbakır'da 2 aile arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: DHA)

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        AA'nın haberine göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde, iki aileden çocuklar arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: DHA)

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        Aile bireylerinin de dahil olmasıyla büyüyen bıçaklı ve silahlı kavgada, 5 kişi yaralandı. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: DHA)

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        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: DHA)

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        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Rezan D. (25), kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: DHA)

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        Bu arada, kavganın ardından yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavgada yaralananlara sağlık ekiplerince müdahale edilmesi ve yaralıların ambulansa taşınması yer alıyor. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: DHA)

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        #Kayapınar
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