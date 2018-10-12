Endişeli bekleyiş sürüyor

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Çökme tehlikesiyle tahliye edilen 6 katlı apartman havadan görüntülendi

Bursa'da dün gece meydana gelen çatlaklar sebebiyle tahliye edilen 6 katlı apartman havadan görüntülendi. Yüzde 20 eğilen binanın kolan ve kirişlerindeki, çatlaklar gün ağarınca ortaya çıktı.

12.10.2018 - 09:57 | Güncelleme: İHA

Edinilen bilgiye göre, dün gece Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Kamelya Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın giriş katındaki kiriş ve beton bloklar bilinmeyen bir sebeple çatlamaya başladı. Seslerin gelmesi üzerine alt kata inen bina sakinleri durumu fark edince itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler 6 katlı binadaki 11 dairenin sakinleri ile bitişik apartmanda oturan vatandaşları tahliye ederken yıkılma tehlikesi bulunan binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşları ise olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekibi de sevk edildi. Ekipler yıkılma tehlikesi bulunan bina çevresinde gece boyu beklerken evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi yakınları ve komşularında geçirdi.

  

Öte yandan binanın yapılan incelemelerde yüzde 20 eğildiği belirtildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte 6 katlı apartmanın kiriş ve kolonlarında meydana gelen çatlaklarda ortaya çıktı. Polis ekipleri eşyalarını almak için evlerine girmek isteyen vatandaşlara güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Yüzde 20 yan yattığı iddia edilen bina İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Sabah değerli eşyalarını alabilmek için evine gelen Gülsen Kaygusuz ufak hasarlar vardı ancak dün sesler geldi. Sallantı olmuş alt kattakiler fark etmiş. Gezip incelediğimizde demirlerin bile yamulduğunu fark ettik. Eşyalarımız içeride bekliyoruz'' dedi.
Öte yandan vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor.

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 34 dakika önce
    Birde satılık daire var...hayret birşey
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