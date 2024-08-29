Colin Farrell, yoga dersi çıkışında görüntülendi

Angelman Sendromu; konuşma bozukluklarına, hareket sorunları, gelişimsel gecikmeler ve zihinsel yetersizliklere neden olan nadir genetik ve nörolojik bir hastalık olarak biliniyor. hastalık, anne karnında bebeğin gelişimi sırasında UBE3A geni ile ilgili sorunlardan kaynaklanıyor.

Bu sendrom ile doğan çocuklar normal hayata yakın bir yaşam sürseler de sürekli desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Sinir sistemine etkisinden kaynaklı hareket ve denge sorunları, konuşma bozukluğu ya da hiç konuşamama gibi semptomlar görülebiliyor.