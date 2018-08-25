Colorado Rapids - Salt Lake maçı ne zaman?

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Colorado Rapids, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Salt Lake takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 04:00. 24 puanlı Colorado Rapids 20. sırada bulunuyor, Salt Lake 38 puana sahip ve 8. sırada. Colorado Rapids son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Salt Lake son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 483 kodlu maçı oynayanlar; Colorado Rapids galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Salt Lake galibiyet oranı 0.00.

Colorado Rapids son hafta oynanan Seattle Sounders maçında 3-0 yenildi.

Salt Lake ise Kansas City Wizards karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Colorado Rapids, 22 gol attı ve 19 gol yedi.

Salt Lake ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Salt Lake, 10 gol atarken 28 gol yedi.

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