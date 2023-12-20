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        Haberler Dünya Amerika Colorado Yüksek Mahkemesi'nden tartışmalı 'Trump' kararı

        Mahkemeden "Trump, Colorado'da başkanlık yarışına giremeyecek" kararı

        ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi. Colorado'da Trump'ın seçim yarışına girip giremeyeceği konusunda nihai kararı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin vermesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 03:39 Güncelleme: 20.12.2023 - 03:39
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        Colorado Yüksek Mahkemesi'nden tartışmalı 'Trump' kararı
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        ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçim süreci yaklaşırken Colorado eyaletinin en yüksek mahkemesinden gelen karar kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

        Tamamı Demokrat eğilimli yargıçlardan oluşan Colorado Yüksek Mahkemesi, 3'e karşı 4 "evet" oyuyla, Trump'ın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçim yarışında Colorado eyaletindeki oy pusulalarında yer alamayacağına hükmetti.

        Karara göre, 5 Mart 2024'te Colorado'da yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde Trump'ın adı oy pusulalarında olamayacak.

        Mahkeme, 6 Ocak 2021 günü yapılan Kongre baskınında Trump'ın eylemlerinin "başkaldırı ve isyan" suçlarına karşılık geldiğini ve bu suçların Anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrasında tanımlanan "federal bir göreve gelemeyeceği" şeklindeki duruma uyduğuna hükmetti.

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        ABD tarihinde ilk kez Anayasanın söz konusu "başkaldırı ve isyan" maddesi, bir başkan aday adayının yarışa giremeyeceğine ilişkin bir gerekçe olarak kullanıldı.

        Söz konusu fıkra, "bir federal veya eyalet yetkilisinin devlete karşı kalkışma veya ayaklanmaya katılamayacağını ve devletin düşmanlarına yardım ve rahatlık sağlayamayacağını” belirtiyor.

        Trump'ın söz konusu kararı ABD Yüksek Mahkemesine taşıması ve nihai kararın burada verilmesi bekleniyor

        ABD YÜKSEK MAHKEMESİNİN NİHAİ KARARI VERMESİ BEKLENİYOR

        Öte yandan Amerikan kamuoyuna yansıyan ilk açıklamalarda, Colorado'da Trump'ın seçim yarışına girip giremeyeceği konusunda nihai kararı ABD Yüksek Mahkemesinin vermesinin gerekeceği yorumu ön plana çıktı.

        Sosyal medyaya yansıyan ilk değerlendirmelerde Cumhuriyetçiler, bu kararın Trump'a siyasi olarak yarayacağına dikkati çekerken, Demokrat eğilimliler ise 6 Ocak Kongre baskını dolayısıyla Trump'ın bu tür bir cezayı hak ettiği yorumunu yaptı.

        Söz konusu karar, Trump'ın sadece Colorado eyaletindeki durumunu etkiliyor olsa da 5 Kasım 2024'te ülke genelinde yapılacak başkanlık yarışına da dolaylı olarak yansıyabileceği belirtiliyor.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Donald Trump
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