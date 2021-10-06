Contemporary İstanbul'da 'Bodrum' sohbeti

Contemporary İstanbul 16. Edisyonu kapsamında Sıtkı Kösemen’in ‘Dönüşümler’ sergisini ve tasarımcı Sema Topaloğlu, “Reflective Garden” yerleştirmesini sunan Nef, Sıtkı Kösemen ve Emre Arolat’ın konuk olduğu söyleşi düzenledi. Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen keyifli söyleşide Bodrum’un dünü bugünü, yıllar içinde geçirdiği dönüşüm ve gelişim, günümüz mimarisi ve her yönüyle sunduğu yaşam ve şehir planlaması konuşuldu.

Contemporary İstanbul kapsamında 1973-1989 yılları arasında çektiği Bodrum fotoğraflarından ‘Dönüşümler’ sergisini sunan Kösemen, sergiden ve Bodrum’dan bahsederek “ODTU Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencisi iken Bodrum'a âşık olmuştuk. Otobüs ile Ankara'dan yaptığımız yolculuklar 12 saat sürerdi. Plaj olarak en çok vakit geçirilen yer Kale’nin yanındaki beton dalgakıran veya Bardakçı Koyu. O zaman Bardakçı’ya yol yoktu. Küçük motorlar sizi Bardakçı’ya götürürdü. Malum Bardakçı’nın en popüler siması Zeki Müren hep bu güzel koyda denize girerdi” dedi.

Emre Arolat, Sedef Baran, Sıtkı kösemen, Yekta Kopan

Mimar Emre Arolat ise “Bodrum’da ve benzer coğrafyalarda ürettiğimiz çok proje var. Oralarda da hep özetlemeye çalıştığım kitlesel kompozisyon. Kitlenin kendi başına kendini var etmek yerine parçalanarak var olması önemli. Arazinin naturasını bitki dokusunu değerlendirmek, gerçekten değerli olana da dokunmamak gibi bir yönelimimiz var. Malzeme de önemli bir karar. Burada dikkat çeken bir malzeme paleti yerine kaybolan bir malzeme paleti kullanmak değerli” diye konuştu.

Sıtkı Kösemen’in ‘Dönüşümler’ sergisi ve Reflective Garden by Sema Topaloğlu & Zeynep Akgöze enstalasyonu, 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında 16. Contemporary İstanbul’da sanatseverler tarafından ziyaret edilebilir.